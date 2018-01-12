İbrahim Tatlıses'ten eski eşine evlilik teklifi
Yaşamını İzmir'de idame ettiren İbrahim Tatlıses, Seda Sayan'ın programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tatlıses, 2 yıl evli kaldığı Ayşegül Yıldız'a evlilik teklifinde bulundu.
"Ben artık İzmirliyim. Ben İzmir'i sevdim, o da beni sevdi. Trilyon verseler İstanbul'a dönmem. Küstüm oraya, beni küstürdüler. Beni vurdular, beni vurana beddua etmedim. Demek ki yaradan bana böyle bir ceza verdi. İsyan da etmem, şikayet de etmem. Allah'tan umudumu kesmedim. Şarkı söylemeyi özlüyorum. Sesim paslanmış vaziyette. Şarkı söylemek için Allah'a dua ediyorum.
ESKİ EŞİNE EVLENME TEKLİF ETTİ
Evlenmeyi düşünüyorum. Elif'in annesi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifim olacak. Ayşegül Yıldız'a aşık değilim, ama evlenmek istiyorum. Kendisine bu teklifimi daha önce sunmadım. Televizyon ekranlarından ona teklif ediyorum."
EVLİLİKLERİ İKİ YIL SÜRDÜ
İbrahim Tatlıses, uzun süre birliktelik yaşadığı Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, evliliklerinin ikinci yılında kızları Elif Ada'yı kucağına almıştı. Tatlıses ile Yıldız, 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.
TRT
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