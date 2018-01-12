Facebook Twitter Rss

İbrahim Tatlıses'ten eski eşine evlilik teklifi

İbrahim Tatlıses'ten eski eşine evlilik teklifi.20142
  • Giriş : 12.01.2018 / 11:36:00

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlilik teklifinde bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Yaşamını İzmir'de idame ettiren İbrahim Tatlıses, Seda Sayan'ın programına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tatlıses, 2 yıl evli kaldığı Ayşegül Yıldız'a evlilik teklifinde bulundu.

"Ben artık İzmirliyim. Ben İzmir'i sevdim, o da beni sevdi. Trilyon verseler İstanbul'a dönmem. Küstüm oraya, beni küstürdüler. Beni vurdular, beni vurana beddua etmedim. Demek ki yaradan bana böyle bir ceza verdi. İsyan da etmem, şikayet de etmem. Allah'tan umudumu kesmedim. Şarkı söylemeyi özlüyorum. Sesim paslanmış vaziyette. Şarkı söylemek için Allah'a dua ediyorum.

ESKİ EŞİNE EVLENME TEKLİF ETTİ

Evlenmeyi düşünüyorum. Elif'in annesi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifim olacak. Ayşegül Yıldız'a aşık değilim, ama evlenmek istiyorum. Kendisine bu teklifimi daha önce sunmadım. Televizyon ekranlarından ona teklif ediyorum."

EVLİLİKLERİ İKİ YIL SÜRDÜ

İbrahim Tatlıses, uzun süre birliktelik yaşadığı Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, evliliklerinin ikinci yılında kızları Elif Ada'yı kucağına almıştı. Tatlıses ile Yıldız, 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

TRT

Emniyetten 'Özel Harekat' açıklaması

Şırnak'ta feci kaza: 9 kişi öldü, 28 yaralı var

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Tuba Büyüküstün, Defne Samyeli'yi kıskandı

Tuba Büyüküstün, Defne Samyeli'yi kıskandı

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, Defne Samyeli'yi sevgilisinden kıskandı.

Oyuncu Şükran Ovalı'dan bebek açıklaması!

Oyuncu Şükran Ovalı'dan bebek açıklaması!

Futbolcu Caner Erkin'in güzel eşi Şükran Ovalı, evliliği ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

Münir Özkul hakkındaki iddialara yanıt geldi

Münir Özkul hakkındaki iddialara yanıt geldi

Münir Özkul hakkındaki iddialara kızı Güner'den yanıt geldi.

Aleyna'nın aşkı Mert Koç'a halasından yorum

Aleyna'nın aşkı Mert Koç'a halasından yorum

Aleyna Tilki'nin aşkı Mert Koç'a halasından ilginç bir yorum geldi.

 

Gündeş ile Ortaç'ın arasını Zarrab açmış!

Gündeş ile Ortaç'ın arasını Zarrab açmış!

Ebru Gündeş ile Serdar Ortaç'ın kırgınlıklarının altından Reza Zarrab çıktı.

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Ünlü sinema sanatçısı Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya