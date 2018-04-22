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İbrahim Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na övgü

İbrahim Tatlıses'ten 'İnsanlık Suçu'na övgü.20142
  • Giriş : 22.04.2018 / 16:44:00

İbrahim Tatlıses, 'İnsanlık Suçu' dizisine övgü dolu sözler sarfetti.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan'ın oynadığı  'İnsanlık Suçu' dizisine övgü dolu sözler sarfetti.

Tatlıses, dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünü izlerken kendi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ünlü sanatçı hem İnsanlık Suçu ekibine hem de Ahmet Mümtaz Taylan'a olan beğenisini "İnsanlık Suçu dizisini soluksuz izledim… Konu ve senaryo akıcı, oyuncular süper… Hele hele de Ahmet Mümtaz Taylan'ın oyunculuğu kusursuz, mimikleriyle oynuyor resmen, tam bir usta. Tebrik ediyorum" sözleriyle takipçilerine duyurdu.

REYTING SIRALAMASINDA İKİNCİ OLDU

İnsanlık Suçu, Total AB ve ABC1'de Survivor birinci olurken, TOTAL'de ikinci Yeni Gelin dizinin olmuştur. AB ve ABC1'de ise ikinciliği İnsanlık Suçu dizisi üstlenmiştir.

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