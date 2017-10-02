Facebook Twitter Rss

İbrahim Tatlıses'ten referandum isyanı!

İbrahim Tatlıses'ten referandum isyanı!.20672
  • Giriş : 02.10.2017 / 17:59:00
  • Güncelleme : 02.10.2017 / 18:03:13

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, referandum ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

'İmparator' lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses, kuzey Irak'ta IKBY lideri Mesud Barzani'nin düzenlediği bağımsızlık referandumda oy kullandığı iddia edilerek photoshopla servis edilen fotoğrafa isyan etti.

Yayınlanan fotoğrafta Tatlıses'in, photoshopla üzerinde oynanmış olan sandığa oy atarken poz verdiği görülüyordu.

İbrahim Tatlıses, üzerine onlarca yorum yapılan fotoğraf hakkında resmi Instagram hesabından adeta ateş püskürdü.

"Akıl var, mantık var; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim Irak Referandumunda ne işim var." diyen Tatlıses, fotoğrafın orjinaliyle birlikte yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu;

"Ben doğruları kanıtlamaktan bıktım, bazı boş insanlar photoshop yapıp, insanları kandırmaktan, bana saldırmaktan bıkmadı. Güzel kardeşlerim bilin istedim; 16 Nisan Anayasa Referandumunda oy kullanırken paylaştığım fotoğrafa, bazı kendini bilmezler photoshop yapıp Irak Referandumu'nda oy kullanmışım gibi göstermiş. Akıl var, mantık var; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim Irak Referandumunda ne işim var...!!! Yalan, dolan bile bir zeka gerektiriyor işte, yazık!!! Arkadaşlar ben tam birbuçuk senedir İzmirdeyim bunu herkes biliyor ne yapmak istediğinizi de anlamış DEĞİLİM."

TÜRKİYE

Söke'de fabrikada patlama: Yaralılar var

Dışişleri'nden katliam için açıklama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cem Yılmaz'ın sevgilisi Özge hamile mi?

Cem Yılmaz'ın sevgilisi Özge hamile mi?

Cem Yılmaz'ın sevgilisi Özge Sabuncu'nun hamile olduğu iddia edildi.

Acun Ilıcalı'dan flaş karar! Yayından kaldırdı

Acun Ilıcalı'dan flaş karar! Yayından kaldırdı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kanalında yayınlanan programı kaldırdı.

 

Seda Sayan'ın eski aşkı ile eniştesi kapıştı

Seda Sayan'ın eski aşkı ile eniştesi kapıştı

Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın eski sevgilisi Erkan Çelik ile eniştesi birbirine girdi.

Hande Yener'den Demet Akalın'a: Görgüsüz

Hande Yener'den Demet Akalın'a: Görgüsüz

Hande Yener, ünlü şarkıcı Demet Akalın ile ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu.

 

Metin Hara'dan ilişki konusuna cevap yok

Metin Hara'dan ilişki konusuna cevap yok

Ünlü yazar Metin Hara'dan ilişki konusuna cevap gelmedi.

Yonca Evcimik: İrem Derici de gelecekti ama...

Yonca Evcimik: İrem Derici de gelecekti ama...

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik, doğum gününü özel bir partiyle kutladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya