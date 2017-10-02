İbrahim Tatlıses'ten referandum isyanı!
'İmparator' lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses, kuzey Irak'ta IKBY lideri Mesud Barzani'nin düzenlediği bağımsızlık referandumda oy kullandığı iddia edilerek photoshopla servis edilen fotoğrafa isyan etti.
Yayınlanan fotoğrafta Tatlıses'in, photoshopla üzerinde oynanmış olan sandığa oy atarken poz verdiği görülüyordu.
İbrahim Tatlıses, üzerine onlarca yorum yapılan fotoğraf hakkında resmi Instagram hesabından adeta ateş püskürdü.
"Akıl var, mantık var; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim Irak Referandumunda ne işim var." diyen Tatlıses, fotoğrafın orjinaliyle birlikte yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu;
"Ben doğruları kanıtlamaktan bıktım, bazı boş insanlar photoshop yapıp, insanları kandırmaktan, bana saldırmaktan bıkmadı. Güzel kardeşlerim bilin istedim; 16 Nisan Anayasa Referandumunda oy kullanırken paylaştığım fotoğrafa, bazı kendini bilmezler photoshop yapıp Irak Referandumu'nda oy kullanmışım gibi göstermiş. Akıl var, mantık var; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim Irak Referandumunda ne işim var...!!! Yalan, dolan bile bir zeka gerektiriyor işte, yazık!!! Arkadaşlar ben tam birbuçuk senedir İzmirdeyim bunu herkes biliyor ne yapmak istediğinizi de anlamış DEĞİLİM."
TÜRKİYE
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