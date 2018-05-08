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İbrahim Tatlıses 'Yaylalar' türküsünü okuyacak

İbrahim Tatlıses 'Yaylalar' türküsünü okuyacak.20142
  • Giriş : 08.05.2018 / 09:23:00

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, 'Yaylalar' türküsünü okuyacak.

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Hayatını İzmir'de idame ettiren ve 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekilliğine adaylığını koyan İbrahim Tatlıses, hayatının ilk single'ını çıkarmaya hazırlanıyor.

İbrahim Tatlıses, Afrin’deki askerlerimize moral için düzenlenen Hatay ziyaretinde okuduğu “Yaylalar” türküsü için 9 yıl aradan sonra stüdyoya girdi.

AK Parti’den İzmir milletvekilliği aday adayı olan İbrahim Tatlıses, müzik dünyasındaki 9 yıllık suskunluğuna sürpriz bir projeyle son verdi. Türkücü, “Yaylalar”ın üç ayrı versiyonundan oluşan single’ın okumalarını tamamladı. Afrin’de görev yapan askerlerimize moral için düzenlenen Hatay gezisinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve askerlerle bu türküyü seslendiren Tatlıses, “Halktan gelen yoğun istek üzerine ‘Yaylalar’ı single olarak çıkarmaya karar verdik. Sonrasında da albüm için stüdyoya gireceğim” dedi.

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