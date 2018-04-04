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Ibrahimovic, Ronaldo'ya meydan okudu!

Ibrahimovic, Ronaldo'ya meydan okudu!.26394
  • Giriş : 04.04.2018 / 12:38:00

İsveçli oyuncu Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo'ya meydan okudu.

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Büyüyen Beşik

Amerika Birleşik Devletleri'nde kariyerine devam eden İsveçli oyuncu Zlatan Ibrahimovic, dünyaca ünlü oyuncu Cristiano Ronaldo'ya meydan okudu.

İsveçli süperstar, Portekizli yıldızın dün Juventus-Real Madrid Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçında attığı tarihi röveşata golünü ESPN'e yorumladı.

"Gol çok güzeldi." diyen Zlatan, bununla birlikte "Fakat bunu 40 metreden de denemesi lazım." sözleriyle Ronaldo'ya adeta meydan okudu.

Ibrahimovic, İsveç'in İngiltere'yi 4-2 yendiği 14 Kasım 2012 tarihli hazırlık maçında 4 gol birden atarken son golünü ise rakip yarı sahanın ortalarından vurduğu bir röveşatayla kaydetmişti.

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