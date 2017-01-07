'İçerde' dizisinin ekibi ormanda mahsur kaldı!
İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı birçok olumsuzuğu beraberinde getirdi. Ulaşımda yaşanan ciddi aksaklıkların ardından bir haberde ükenin en çok izlenen dizilerinden olan 'İçerde' dizisinin ekibinden geldi. Dizinin yaklaşık 80 kişilik çekim ekibi, çekim için gittikleri Belgrad ormanında mahsur kaldı.
Dizide Coşkun karakterine hayat veren Nebil Sayın, ekibin yaşadığı zorluğu facebook hesabından duyurdu.
Nebil Sayın sayfasına "80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor." notunu düştü.
Sayın son durumu ise "Arkdaşlar şuan AKUT, itfaiye vs ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla artık onları aramanın anlamı yok. Fakat bize ulaşamıyorlar. Beklemedeyiz, haber vereceğim" sözleriyle anlattı.
İçerde ekibi karda mahsur kaldı
Kurtarma ekibi AKUT da resmi Twitter sayfasından mahsur kalan ekip ile irtibat halinde olduklarını duyurdu.
'KURTULDULAR'
Dizinin yapım şirketi yaptığı yazılı açıklama ile ekibib kurtulduğunu duyurdu.
"Ağır hava muhalefeti nedeniyle ekibimizin yaşadığı ulaşım problemi Belediye, Jandarma ve Valiliğin yardımlarıyla çözüme ulaşmıştır. İlgilenen herkese teşekkür ederiz."
Kelebek
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