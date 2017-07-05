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İçişleri: 100 kaymakam alınacak

İçişleri: 100 kaymakam alınacak.23082
  • Giriş : 05.07.2017 / 08:00:00

İçişleri Bakanlığı, toplam 100 kaymakam alıncağını duyurdu.

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Gençleri heyecanlandıran haber İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. 'Kaymakamlık Adaylığı Giriş Sınavı'na ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Sınav koşulları bakanlık tarafından açıklandı.

Buna göre, 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak  1982 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) ve üniversitelerin siyasal bilgiler,  hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara  denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki en az  4 yıl süreli fakültelerden mezun olanlar sınava başvurabilecek.

Adaylar başvurularını 13-20 Temmuz tarihlerinde herhangi bir ÖSYM  başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacak,  sınav ücretini de yatırarak işlemlerini tamamlayacak.

Adaylara ÖSYM tarafından hangi bina ve salonda sınava girecekleri,  sınav tarihi ve saatini gösteren "sınava giriş belgesi" düzenlenecek. Başvuru  koşullarına uymadığı halde başvurusunu yapan adayların başvuruları iptal edilecek  ve sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek.

Sınava girecek adaylar ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan  "ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile 165 TL sınav ücreti  yatıracak. Banka veya ATM'lerden sınav ücreti ödemesi kabul edilmeyecek.

Sınav, 9 Eylül 2017 tarihinde Ankara'da yapılacak ve saat 10.00'da  başlayacak. Adaylar saat 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda  sorulacak en az soru sayısı ve cevaplama süresi 40 soru için 100 dakika olacak.

Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM'nin sorumluluğunda  gerçekleştirilecek.

Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içinde ÖSYM'nin internet  adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri "Sınava  Giriş Belgesi" ve nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya süresi geçerli pasaportu  ile kabul edilecek.

Soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. kimlik numarası bulunmayan  nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecek.

Sınav için gerekli olan iki kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete  her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecek.

Başvuru süresi içinde engelli olmayan ancak başvuru süresi  tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen adaylardan, alçı, sargı bezi kullanma,  hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç ve gereç  kullananlar sınava alınmayacağından, bu durumlarını sağlık raporu ile  belgelendirilerek, dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta çarşamba günü saat  17.00'ye kadar ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığına (SHDB) ulaştırmaları  gerekecek.

Açık uçlu sınav uygulanacak

Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir  metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara  uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav  uygulanacak.

Sınavda adaylara en az 16 açık uçlu sorudan oluşan genel yetenek ve  genel kültür ile en az 24 açık uçlu sorudan oluşan alan bilgisi sorulacak. Sınav  soruları ise genel yetenek ve genel kültür, Türkçe, Atatürk ilkeleri ve inkılap  tarihi, Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı, Türkiye'de demokratikleşme ve insan  hakları, alan bilgisi, Anayasa hukuku, idare hukuku, Türkiye'nin idari yapısı,  Türkiye'de mahalli idareler ve ekonomi konularından oluşacak.

- 70 ve üzeri puan alan 400 aday mülakata katılacak

Sınav sonucu 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan  adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konulacak. 70 ve daha  yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday  mülakata katılmaya hak kazanacak. 400'üncü adayla aynı puanı alan diğer adaylar  da mülakata katılmaya hak kazanacak ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak  mülakata çağrılacak.

Yazılı sınavı kazanan adaylar Bakanlık tarafından tespit ve ilan  edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulacak. Mülakat sonucunda oluşacak nihai  başarı listesi İçişleri Bakanlığının internet adresinden duyurulacak, ayrıca  sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacak, yedek liste ilan  edilmeyecek.

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