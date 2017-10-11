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İçişleri Bakanı: 2 bin 242'si öldürüldü!

İçişleri Bakanı: 2 bin 242'si öldürüldü!.15237
  • Giriş : 11.10.2017 / 11:33:00
  • Güncelleme : 11.10.2017 / 12:24:22

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 1 yılda düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

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Ankara'da bugün kritik bir toplantı gerçekleşiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 yıl içinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen 68 bin 464 operasyonda 2 bin 242 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. 

Bakan Soylu, "Valiler Buluşması" programında yaptığı konuşmada, "Son 1 yılda terör örgütlerine yönelik olarak 68 bin 464 operasyon gerçekleştirdik. Bunların 40 bin 215'i PKK, 25 bin 818'i FETÖ'ye yönelik operasyonlardır. Kalanı DEAŞ ve aşırı sol terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 30 bin 187 kişi tutuklanmış, 2 bin 242 terörist etkisiz hale getirilmiş, bin 488 sığınak ve barınak imha edilmiş, 515 terör eylemi de gerçekleşmeden engellenmiştir" dedi.

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