İçişleri Bakanı: 7 bin 500 kişi tutuklandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 ayda 7 bin 500 kişinin tutuklandığını bildirdi.
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