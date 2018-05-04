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İçişleri Bakanı: 7 bin 500 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı: 7 bin 500 kişi tutuklandı.15237
  • Giriş : 04.05.2018 / 10:17:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye değindi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 4 ayda 7 bin 500 kişinin tutuklandığını bildirdi.

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