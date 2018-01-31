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İçişleri Bakanı açıkladı! 15 TL'ye alınacak

İçişleri Bakanı açıkladı! 15 TL'ye alınacak.15237
  • Giriş : 31.01.2018 / 12:24:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araç sahiplerine müjdeli haberi verdi.

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Büyüyen Beşik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlara güzel haberi verdi. Soylu, yeni uygulama ile hem motorlu trafik belgesi masrafı hem de posta masrafından tasarruf yapılacağını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Anıttepe Yerleşkesi'ndeki Araç Sicil ve  Tescil İşlemlerinin Türkiye Noterler Birliğine Devir Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, verimlilik kavramının giderek önem kazandığı bir süreci yaşadıklarını  bildirdi.

Ortaya koyulan tüm teknolojik yeniliklerin, birey ve devlet ölçeğinde  "gelişme" adı altında atılan tüm adımların bir "verimlilik artışı" yaratmaya odaklandığını ifade eden Soylu, iş gücü tasarrufu, para tasarrufu ve en önemlisi,  zaman tasarrufunun, ana hedef haline geldiğini belirtti.

Bu anlayış çerçevesinde Bakanlığın iç yapısında bir yenilenme  ve değişim anlayışı ortaya koyduklarına değinen Soylu, bu yaklaşımın önemli  sonuçlarından birisinin de Adalet Bakanlığı ve Noterler Birliğiyle işbirliği  içinde gerçekleştirecekleri "araç tescili işlemlerinin noterlere devredilmesi"  projesi olduğunu aktardı.

Bakan Soylu, 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 680 sayılı Kanun  Hükmünde Kararname ile başlayan sürecin, bugün son şeklini aldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Esas itibariyle biz 6 ay geciktik. Bunu 1 Temmuz 2017'de yürürlüğe koymak durumundaydık ama Allah nasip etti uygulama, 1 Şubat 2018 tarihi  itibariyle başlayacak. Atılan adımın kapsamı hakkında fikir vermesi açısından  birkaç rakam paylaşmak isterim. Ülkemizde 2017 yılı itibarıyla trafik  birimlerimizce 1 milyon 263 bin 725 yeni araç tescili gerçekleştirilmiştir. Yine  2017 yılı içinde 7 milyon 689 bin 635 araç da noter satışı vasıtasıyla el  değiştirmiştir. Yani kabaca 9 milyon bir işlem sayısından bahsetmekteyiz."

Soylu, getirilen düzenlemeyle daha önce trafik tescil  birimlerinde yapılmakta olan yeni kayıt araç tescili, belge yenileme, plaka  değişikliği işlemleri, araç üzerinde yapılan teknik değişikliklere dair  tadilatlar, kurumlardan gelen hak mahrumiyeti ekleme ve çıkarma işlemleri gibi  hizmetlerin artık noterliklerce yapılacağını bildirdi.

Yeni araç tescil belgesinin araç sahibine satış veya tescil işlemi  noterde gerçekleştiği anda noter tarafından anında verileceğini vurgulayan Soylu,  "Bu yeni uygulamayla vatandaşlarımız açısından hem motorlu trafik belgesi masrafı  hem de posta masrafından ve zamandan tasarruf sağlanmış olacak. Yani 117 artı  14,5 lira toplam 131,5 liralık bir tutar, vatandaşımızın cebinde kalmış olacak.  Bu işlem 15 liraya gerçekleştirilecek." ifadesini kullandı.

Kamu tarafından bakılırsa, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin  de önemli bir iş gücü kazancı ortaya çıkmış olacağını ve hali hazırda bin 727  personelin bu konuda görev yaptığına işaret eden Soylu, düzenlemeyle bu  personelin yaklaşık yüzde 80'inin trafik denetleme birimlerine aktarılacağını  anlattı.

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