İçişleri Bakanı dosyalarla geldi!
Belediyelere yönelik soruşturmalar hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, denetimlerde bu yıl, 91 AK Parti, 27 CHP ve 23 MHP'li belediyeye soruşturma açıldığını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin kendisi hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmelerde söz aldı.
Bakan Soylu'nun konuşması öncesinde kürsünün iki yanına içinde dosyalar olan 6 çanta konuldu.
Konuşmasına bütçelerin siyasetin en temel sütunlarından olduğunu belirterek başlayan Soylu, Genel Kurulda kabul edilen 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin hayırlı olması dileğinde bulundu.
Son 200 yıldır bu toprakların büyük badireler atlattığını dile getiren Soylu, bugünkü davranışların, ortaya konulan değerlendirmelerin bu badirelerin, travmaların, değişim ve süreçlerin numunesi niteliği taşıdığını belirtti.
Cumhuriyet'in, demokrasinin ve demokrasinin güçlü kıldığı iktidarlarla bu badirelerin hep birlikte aşıldığını kaydeden Soylu, "1923, Cumhuriyet'te kişi başına gelir seviyemiz 45 dolardı, Allah'a hamdolsun bugün 11 bin doların üzerindeyiz" ifadesini kullandı.
Bunun, Türkiye'nin attığı adımların ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyduğunu anlatan Soylu, ülkenin önüne konulan birtakım fay hatlarının, darbe ve ayrıştırma çabalarının birlik ve beraberliğin korunması ile aşıldığını vurguladı.
Soylu, "Bu ülke bu adımları üç temel unsurla beraber attı; devlet, millet ve siyaset. Bugün eğer burada demokrasiyle beraber birçok badirelerden sağ salim geçmişsek bilinmesini isterim ki bu üç unsurun ortaya koymuş olduğu o birliktelik Türkiye'yi yarına selametle taşımaktadır" diye konuştu.
1980 yılı öncesinde dedesiyle cuma namazı kılmak için gittiği camide Süleyman Demirel ile karşılaştıklarını, dedesinin caminin önünde bekleyip kendisinden yaklaşık 10 yaş küçük olmasına rağmen Demirel'in elini öptüğünü aktaran Soylu, şöyle devam etti:
"Çocuktum, merak ettim, 'Dede niye elini öptün?' dedim. 'Ben devletin elini öptüm' dedi. Bugün anlıyorum ki devletle uğraşımızdan, aslında saygıdan da öte, nezaketten de öte büyük bir şuur anlayışı söz konusudur. Bugün bu şuur Türkiye'yi yarına taşıyor. Yine 80'li yılların ilk zaman diliminde ortaokula gidiyorum; babamdan izin aldım, komşumuz olan bir marangoza tezgah yaptırıp Gaziosmanpaşa Meydanı'nda kartpostal sattım. Bir Menderes resmini de dizmişim. Bir kadın geldi, dakikalarca o resmin önünde ağladı. Dudaklarından mırıldanan sözleri şimdi bile hatırlıyorum; 'Biz sana sahip çıkamadık. Sen bizim parçamızsın' dedi. Bu büyük bir vefaydı belki ama bilmenizi isterim ki bu vefanın da ötesinde bir şeydi. Bu büyük bir millet şuuruydu."
Kendisinin siyasi bir aileden geldiğini, vücudunun her yerinde yumruk izleri ve morluklar olduğunu söyleyen Soylu, çocukluğunda sabah ve akşamları evden çıkarken bodruma inip 'Acaba bomba koydular mı?' diye kontrol ettiklerini, ailelerine bir tuzak kurulmasının endişesi ile yaşadıklarını anlattı.
NTV
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