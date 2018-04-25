İçişleri Bakanı: Göç dalgasıyla karşı karşıyayız
İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu, Afganistan'dan ülkeye gelecek göç dalgası ile karşı karşıya olunduğunu2018 yılında kaçak göçmenlerin içinde 29 bin 899 kişinin Afganistan uyruklu olduğunu belirtti.
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