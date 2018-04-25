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İçişleri Bakanı: Göç dalgasıyla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı: Göç dalgasıyla karşı karşıyayız.15237
  • Giriş : 25.04.2018 / 12:02:00

İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu, ülkeye gelecek göç dalgası ile ilgili konuştu.

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İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu, Afganistan'dan ülkeye gelecek göç dalgası ile karşı karşıya olunduğunu2018 yılında kaçak göçmenlerin içinde 29 bin 899 kişinin Afganistan uyruklu olduğunu belirtti.

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