İçişleri Bakanı: İstanbul daha güvenli olacak
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul sokaklarının 5 bin yeni polis ve bekçi ile daha huzurlu olacağını vatandaşlara müjdeledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“İstanbul’a yeni mezun polis 2 bin 500 kardeşimizi verdik. 2 bin bekçi alımı da devam ediyor. 1 ay içerisinde 500 yeni polis mezun vereceğiz. Toplam 5 bin. İstanbul sokakları daha huzurlu olacak.”
HÜRRİYET
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