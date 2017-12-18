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İçişleri Bakanı: İstanbul daha güvenli olacak

İçişleri Bakanı: İstanbul daha güvenli olacak.15227
  • Giriş : 18.12.2017 / 12:48:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbulluları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

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Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul sokaklarının 5 bin yeni polis ve bekçi ile daha huzurlu olacağını vatandaşlara müjdeledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’a yeni mezun polis 2 bin 500 kardeşimizi verdik. 2 bin bekçi alımı da devam ediyor. 1 ay içerisinde 500 yeni polis mezun vereceğiz. Toplam 5 bin. İstanbul sokakları daha huzurlu olacak.”

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