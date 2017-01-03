İçişleri Bakanı'ndan açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sınır güvenliğini sağlayarak, terörün finansmanını engellediklerini belirtti.
Bakan Soylu, terör örgütlerine yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Soylu, son 3 ayda 80 önemli olayın engellendiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurul'u bilgilendirdi. Soylu şu ifadeleri kullandı:
"Sınır güvenliğini sağlayarak, terörün finansmanının engelliyoruz.
Terör örgütünü adım adım izliyoruz. Hangi hareket ve strateji kabiliyetleri izliyorlarsa, onlara göre önlem almak için gayret sarf ediyoruz.
26 Aralık'ta 5 ile yönelik 5 milyar dolarlık bir operasyonu gerçekleştirdik. Terörün hangi bağlantıları varsa, o bağlantıları tespit edip, adli makamlara göndermek için uğraşıyoruz. Yaptığımız tüm operasyonlar, hedefe yönelik operasyonlardır. Narko-terör konusunda da önemli adımlar attık, atıyoruz.
2016 yılında 339 önemli olay engellenmiştir. Son 3 ayda ise 80 önemli olay engellenmiştir. Son iki ayda, örgüte katılım bütün izlemelerimize göre, sadece 5 kişi katılmıştır. 2016'da 110'u sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son 3 ayda aranan 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 3 binden fazla DEAŞ mensubu gözaltına alınmıştır. 2 aydır DEAŞ'a yönelik çalışmalarımızı ciddi şekilde sürdürüyoruz."
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