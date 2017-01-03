Facebook Twitter Rss

İçişleri Bakanı'ndan açıklama

İçişleri Bakanı'ndan açıklama.11192
  • Giriş : 03.01.2017 / 16:08:00
  • Güncelleme : 03.01.2017 / 16:08:17

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te önemli açıklamalarda bulunuyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sınır güvenliğini sağlayarak, terörün finansmanını engellediklerini belirtti.

Bakan Soylu, terör örgütlerine yapılan operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Soylu, son 3 ayda 80 önemli olayın engellendiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurul'u bilgilendirdi. Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Sınır güvenliğini sağlayarak, terörün finansmanının engelliyoruz.
Terör örgütünü adım adım izliyoruz. Hangi hareket ve strateji kabiliyetleri izliyorlarsa, onlara göre önlem almak için gayret sarf ediyoruz.

26 Aralık'ta 5 ile yönelik 5 milyar dolarlık bir operasyonu gerçekleştirdik. Terörün hangi bağlantıları varsa, o bağlantıları tespit edip, adli makamlara göndermek için uğraşıyoruz. Yaptığımız tüm operasyonlar, hedefe yönelik operasyonlardır. Narko-terör konusunda da önemli adımlar attık, atıyoruz.

2016 yılında 339 önemli olay engellenmiştir. Son 3 ayda ise 80 önemli olay engellenmiştir. Son iki ayda, örgüte katılım bütün izlemelerimize göre, sadece 5 kişi katılmıştır. 2016'da 110'u sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son 3 ayda aranan 44 terörist etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 3 binden fazla DEAŞ mensubu gözaltına alınmıştır. 2 aydır DEAŞ'a yönelik çalışmalarımızı ciddi şekilde sürdürüyoruz."

PFDK'dan Galatasaraylı oyuncuya ceza!

HDP Milletvekili Ziya Pir gözaltına alındı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Abdullah Gül'den FETÖ yanıtı!

Abdullah Gül'den FETÖ yanıtı!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, FETÖ hakkında değerlendirme yaptı.

HDP'li vekil hakkında tahliye kararı verildi

HDP'li vekil hakkında tahliye kararı verildi

HDP'li vekil Leyla Birlik hakkında tahliye kararı verildiği öğrenildi.

 

Başbakan AK Partili milletvekillerini topladı

Başbakan AK Partili milletvekillerini topladı

Başbakan Yıldırım, AK Partili milletvekilleri ile toplantı yapıyor.

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete sert sözler

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete sert sözler

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından AK Parti'ye tepki gösterdi.

 

Başbakan ABD'ye çıkıştı: Kepazeliği bitirin

Başbakan ABD'ye çıkıştı: Kepazeliği bitirin

Başbakan Binali Yıldırım, Amerika'ya sert sözlerle yüklendi.

Bahçeli referandum için oyunu açıkladı

Bahçeli referandum için oyunu açıkladı

MHP lideri Bahçeli, referandumda vereceği oy hakkında bilgi verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya