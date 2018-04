İçişleri Bakanı'ndan Adil Öksüz yanıtı

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın kritik isimlerinden olan Adil Öksüz'n yerinin tespit edildiği haberlerine İçişleri Bakanı'ndan yanıt geldi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adil Öksüz'ün yerinin tespit edildiği iddialarına ilişkin, "Devlet 24 saat ayakta. Kim bu devlete yanlış yapmışsa devletin görevi o yanlışın hesabını sormaktır. Dünyanın öteki ucunda da olsa." dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'nin açılışının 98'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mecliste düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.Seçim güvenliğine ilişkin önce Diyarbakır'da 18 ilin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları ile ardından Ağrı'da 8 ilin valisiyle toplantı yaptıklarını dile getiren Bakan Soylu, daha önceki referandum ve seçimler nasıl geçmişse bu seçimin de huzur içinde, herkesin özgür iradesini kullanabileceği şekilde gerçekleşeceğini belirtti.Türkiye'de 1946 seçimlerinde ve 1982 Anayasa referandumu dışında Türkiye'de hiçbir seçimde sıkıntı yaşanmadığını söyleyen Soylu, "Türkiye, bütün dünyada seçimini en iyi yapan ülkedir. Hiçbir seçim sonucuna itirazı olmayan bir ülkedir. Dönem dönem konjonktürel birtakım mesnedi olmayan itirazlar yapılmıştır, bu itirazı yapanlar bile sonra bu itirazlardan vazgeçmişlerdir. Türkiye seçim meselesini iyi yöneten bir ülkedir. Bir kere buna itibar etmek ve güvenmek gerekir." diye konuştu.Türkiye'nin şaibeli seçim üzerinden kendi iktidarını hiçbir zaman elde etmediğine işaret eden Süleyman Soylu, Türkiye'de seçimden sonra pazartesi günü olduğunda iktidar partisine oy verenin de vermeyenin de seçim sonucunu kabul ettiğini belirtti.Soylu, seçim güvenliği konusunda bugüne kadar nasıl tedbir alındıysa, bugünden sonra da alınacağını bildirdi.Bir gazetecinin CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesini hatırlatması üzerine Bakan Soylu, seçim günü her şeyin çok net bir şekilde ortaya çıkacağını belirtti.Milletin, AK Parti'nin bugüne kadar yapmış olduğu hizmetleri, programları en iyi şekilde değerlendireceğine inandığını dile getiren Soylu, "Her türlü oyun sahneye konulabilir. Ama millet en iyi hakemdir ve kararı o verecektir. Seçim Türkiye için önemlidir. Bugün hala demokrasi ile idare ediliyorsak bilin ki Türkiye seçimleri başarılı bir şekilde yaptığı ve her zora girdiğinde sandığa müracaat ettiği içindir. Millet de kendi oyunun kıymetini biliyor." şeklinde konuştu.Süleyman Soylu, Adil Öksüz'ün yerinin tespit edildiği iddialarına ilişkin ise şöyle konuştu:"Devlet 24 saat ayakta. Kim bu devlete yanlış yapmışsa devletin görevi o yanlışın hesabını sormaktır. Dünyanın öteki ucunda da olsa. Türkiye devleti güçlü bir devlettir. Görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti devletine, bu ülkenin birliğine, demokrasimize, hürriyetimize yanlış yapanı bulup, adalete teslim etmek. Uluslararası hukuk var, biz nasıl başka ülkelerin suçlularını iade ediyorsak, nasıl bu ülkede başka ülkelerin suçlularını başka ülkelerle girmiş olduğumuz mutabakat çerçevesinde iade ediyorsak, başka ülkelerin de tespit ettiğimiz anda, onların da tespit ettiği anda karşılık ilkesi ile bunu teslim etmesi esastır."Soylu, yasa dışı yollarla İran üzerinden Türkiye'ye geçen yaklaşık 300 Afganistanlı kaçak göçmenin geri gönderildiğini, bugüne kadar gönderilen Afgan uyruklunun sayısının 7 bin 100 olduğunu söyledi."Zannediyorum bu haftanın sonuna kadar 10 bin Afgan geri gönderilmiş olacak." diyen İçişleri Bakanı Soylu, Afganlı yetkililerin de bu konuda oldukça hassas davrandıklarını bildirdi.En çok gelişin olduğu Iğdır ve Ağrı hattına yaklaşık 144 kilometrelik duvar yaptıklarını anlatan Soylu, şunları söyledi:"Bunun Iğdır bölümü tamamlandı, 4-5 kilometrelik bir alan kaldı ki bizim karakolumuzun karşısında, gözümüzün önünde bir yerde. Ağrı'yı da inşallah eylül ayına kadar tamamlayıp, bitireceğiz. Biz bu göçü öngörüyoruz. Bu duvar hem teröre karşı, hem düzensiz göçe karşıydı. Çünkü İran'da 2 milyon Afganistanlı var. Bunların önemli bir bölümü Türkiye'ye gelme noktasında bir irade sergiliyorlar. Gerek istihdam, gerek yaşam koşulları açısından burada olmak istiyorlar. Buna ait kendi tedbirlerimizi alıyoruz. Suriyeli kardeşlerimize nasıl hassasiyet gösteriyorsak, Afgan kardeşlerimize de aynı hassasiyeti gösteriyoruz."NTV