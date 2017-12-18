İçişleri Bakanı'ndan belgeli yanıt!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'hükümette 4 ByLockçu bakan, 60 ByLockçu vekil var' iddilarına kürsüye 9 çanta dosya ve 1 laptopla çıkarak cevap verdi.
Soylu, “DEAŞ, FETÖ, PKK, DHKP-C gibi, 15 Temmuz sonrası ‘Türkiye’yi zayıf yakaladık’ deyip, bizi devreden çıkartabilmek, bizi hedeflerimizden uzaklaştırabilmek için çaba sarfedenlere karşı şu Meclis’in ortaya koyduğu irade ile sınırlarda, sınırın ötesinde, mağaraya girerken şehit olup olmayacağının hesabını yapmadan, sadece ülkenin başına musibet olmuş belalardan ülkeyi kurtarmak için üzerine düşeni yapanların ortaya koyduğu kahramanlıkları sizlerle paylaşmak isterdim.” ifadesini kullandı. Soylu, 15 Temmuz 2016’dan itibaren 159 bin 506 kişinin gözaltına alındığını, 47 bin 523 kişinin tutuklandığını; bu yıl 2 bin 140 teröristin etkisiz hâle getirildiğini, terör örgütüne geçen yıl toplam 633 katılım varken, bu yıl sadece 117 katılım olduğunu bildirdi.
Soylu, “Hükûmette dört tane Bylockçu bakan, 60 tane de Bylockçu milletvekili var” iddialarını hatırlatıp şöyle konuştu: “Ben İçişleri Bakanı’yım, 4 tane Bylockçu bakanı bulsun, istifa etmeyen namerttir. AK Parti’de bir tane Bylockçu milletvekili bulsun, istifa ederim. Allah bize fırsat vermiş, Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideriyle burada siyaset yapıyoruz. Tayyip Erdoğan’ın siyaseti bıraktığı gün bir daha siyaset kapısının içerisinden girmeyeceğim, hiç merak etmeyin”
TÜRKİYE
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