Facebook Twitter Rss

İçişleri Bakanı'ndan FETÖ açıklaması

İçişleri Bakanı'ndan FETÖ açıklaması.15237
  • Giriş : 09.01.2018 / 17:45:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile ilgili açıklama yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 2017'de 48 bin 305 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Bolu'da 8 ilde operasyon: 19 gözaltı var

İBB'den karar! Seferler yeniden başlayacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan, Hırvat Cumhurbaşkanı ile buluştu

Erdoğan, Hırvat Cumhurbaşkanı ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat Cumhurbaşkanı ile buluştu.

Başbakan Yıldırım, cenaze törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, cenaze törenine katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, Hüseyin Aytaç'ın cenaze törenine katıldı.

 

Erdoğan isim vermeden yüklendi

Erdoğan isim vermeden yüklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Abdullah Gül'e yüklendi.

Dışişleri Bakanı'ndan İdlib açıklaması geldi

Dışişleri Bakanı'ndan İdlib açıklaması geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib konusunda açıklama yaptı.

 

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na şok dava!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na şok dava!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı

MHP lideri Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı

MHP lideri Bahçeli, Abdullah Gül'e adaylık konusunda uyarılarda bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya