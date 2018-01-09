İçişleri Bakanı'ndan FETÖ açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 2017'de 48 bin 305 kişinin tutuklandığını bildirdi.
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na şok dava!
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