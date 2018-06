İçişleri Bakanı'ndan FETÖ uyarısı

İçişleri Bakanı Sülayman Soylu, 15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın sübliminal mesaj verdiğini söyledi ve örgüt hücrelerini işaret etti.Bakan Soylu’nun açıklamalarından satırbaşları:Sayın Erdoğan Demirören nesli tükenen insanlardan biriydi. Allah rahmet eylesin.PKK ile mücadele konusunda çok iyi bir entegrasyon sağlandı. Hem Emniyet hem MİT hem de diğer istihbaratları katıyorum buna. MİT ve TSK mensupları arasında yoğun bir destek var. Terörle mücadele konusunda başarının bir nedeni de teknolojik üstünlük. Şimdi kendi üretimimizle İHA'lar, SİHA'lar zırhlı araçlar... Çözemediğimiz tek şey var. El yapımı patlayıcılar. Bunu dünya da çözemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız ortaya bir konsept koymuş. Mücadele stratejimiz değişti. Terörü kaynağında kurutmak. Önleyici istihbarat da çok önemli. Gerekli müdahaleyi anında yapılıyoruz. BU orada mücadele eden arkadaşlarımıza da moral veriyor. Çukur ve hendeklerden sonra PKK'ya karşı nefret oluştu. Bu bize büyük destek sağlıyor. Biz demokrasi ve hukuk içinde kalarak terörle ancak bu kadar iyi mücadele edilir. Aksi olsaydı Avrupa'da ensemizde boza pişirirlerdi. Oradaki bütün arkadaşlarıma bunun için teşekkür ediyorum. Her okulda öğretmen her hastanede doktor var.Seçimden sonra Türkiye oturur konuşur OHAL olmadan yoluna devam eder.FETÖ ve terör örgütlerinin şöyle bir özelliği var. Çok konuşuyorlar az eylem yapıyorlar. Gerek PKK gerek FETÖ'nün engellenen çok eylemi var. FETÖ ile mücadelemizi bir 15 Temmuz'da yakaladıklarımız var. İki Bylock üzerinden yakalananlar var. Üç anklesörlü telefonlar var. Yakaladıklarımız arasında itiraflar var. Bunların kendi aralarında planlarını öğreniyoruz.Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. Özellikle Balkanlar'da çok güçlüler. Özellikle dışarda da lojistik ayağını çözmeye çalışıyoruz. Avrupa'nın bir kısmında bunları içselleştirmiş durumda. Darbe de daahil bütün bunları kendi içlerinde değerlendiriyorlar. Her hafta terör örgütü lideri subminal mesajlarla kendi örgünü ayağa tutmak için mesajlar veriyor.İstediğimiz an Kandil'i ele geçirebiliriz.