İçişleri Bakanı'ndan kilise saldırısına sert tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi'ne yapılan saldırı hakkında açıklama yaptı ve Ermeni Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Aram Bükücüyan'a geçmiş oldun dileklerini iletti.
İçişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan kabul edilemez saldırı sonrası Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İstanbul Ermenileri Patriği Genel Vekili Aram Ateşyan ve Kadıköy Surp Takavor Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Aram Bükücüyan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, saldırı yapılan kiliseyi ziyaret etmiştir. Bu aciz girişimi yapanlar hakkında güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tahkikatı yapmaktadır."
HÜRRİYET
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