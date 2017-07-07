İçişleri Bakanı'ndan saldırı açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'te kaymakama düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama yaptı ve Kaymakamın durumunun iyi olduğunu belirtti.
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