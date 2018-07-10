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İçişleri Bakanı'ndan yeni kabine için yorum

İçişleri Bakanı'ndan yeni kabine için yorum.13688
  • Giriş : 10.07.2018 / 09:14:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni kabine ile ilgili ilk açıklama geldi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabine ile ilgili konuştu ve güçlü bir Türkiye için hizmete devam edeceklerini vurguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Rabbim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Güçlü Türkiye için hakkıyla hizmet edebilmeyi nasip eylesin." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanlığı görevine getirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk kabinesinde bizlere Millete hizmeti layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Rabbim, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Güçlü Türkiye için hakkıyla hizmet edebilmeyi nasip eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

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