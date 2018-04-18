İçişleri Bakanı'nın konvoyu önünde kaza
Tekirdağ'a ziyaret gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konvoyunun önündemeydana gelen kazada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
O sırada aynı yolu kullanan İçişleri Bakanı Soylu'nun konvoyu da kazaya şahit oldu. Bakan Soylu'nun konvoyunda bulunan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, Bakan Soylu da aracından inerek kazazedelerle yakından ilgilendi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bakan Soylu, katılacağı toplantıya gitmek üzere olay yerinden ayrıldı.
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