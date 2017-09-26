İçişleri Bakanı Soylu'nun oğlu evleniyor!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu Levent Soylu, 14 Ekim'de Rize Güneysulu Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minderin kızı Saadet Nur Minder ile evleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın baba ocağı Güneysuda 20 yıl Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına atanan Ahmet Minderin kızı Saadet Nur Minder ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylunun oğlu Engin Levent Soylu, düzenlenecek törenle dünya evine girecek. Çiftin 14 Ekim günü İstanbul Haliç Kongre Merkezinde yapılacak düğün törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar, milletvekili ve çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minderin büyük kızı Handenur Minder ise Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müşaviri olan Medet Nebi Yanık ile evlenmişti.
ÇOK KİŞİYE DAVETİYE ULAŞTIRILDI
Ahmet Minder beraberindeki Bakan Soylu ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırıma düğün davetiyelerini verirken çekilen fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu arada düğün davetiyeleri aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğanın da akrabası olan Minder Ailesi'nce Rizede çok kişiye ulaştırıldı. Davetliler arasında Rizede yerel gazete sahibi Aytekin Kalender de yer aldı.
TRT
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