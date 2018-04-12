İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o ülkeye gitti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ziyaret gerçekleştirdi. Havalimanında Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcı ve Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi tarafından karşılanan Soylu, kentte güvenlik forumuna katılacak.
Eski Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ile Open Ukraine Vakfı tarafından 2007'de düzenlenmeye başlanan Kiev Güvenlik Forumu'nda Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Avrupa'ya ilişkin bölgesel ihtilafların çözümü, ekonomi ve enerji güvenliği, yasa dışı göç, örgütlü suçlar, mülteciler, sınır yönetimi, yolsuzluk, terörizm, nükleer ve konvansiyonel silahların yayılması, insan ticareti gibi konular ele alınacak.
Bakan Soylu'ya Ukrayna ziyaretinde eşi Hamdiye Soylu ile Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelik, İçişleri Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Ümit Cavuldak, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Seçilmiş eşlik ediyor.
TRT
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