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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şırnak'ta.15237
  • Giriş : 01.01.2018 / 16:24:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta tabur komutanlığını ziyaret etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine gitti. Soylu, Ayvalık 3. Komando Tabur Komutanlığını ziyaret ederek Uludere'de vatandaşlarla çay içti.

Yeni yıla 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'ndaki Beytüşşebap 8. Jandarma  Komando Alay Komutanlığında giren Bakan Soylu, askerlerle kahvaltı yaptıktan  sonra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyetle  Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine geldi.

Burada Ayvalık 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret eden  Soylu, şeref defterini imzaladı, bölgedeki operasyonlar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Uludere ilçesine bağlı İnceler köyüne giden ve burada  vatandaşların çay içme teklifine kırmayan Soylu, köy sakinleriyle çay içti,  onların dertlerini dinledi.

TRT

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