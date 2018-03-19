İçişleri Bakanlığı: 21 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, 12-19 Mart tarihleri arasında ülke çapında yürütülen operasyonlarda 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca bin 171 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 536, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 39, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 537, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 2 zanlı gözaltına alındı. Planlı operasyonlarda, bin 114'ü terör suçları, 100'ü düzensiz göç ve 3 bin 896'sı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 5 bin 110 kişi yakalandı. İç güvenlik operasyonlarında 6 terörist teslim oldu, 13'ü ölü ve 2'si sağ ele geçirildi. Böylece toplam 21 terörist etkisiz hale getirildi. Mardin, Şırnak, Muş, Tunceli, Hakkari, Siirt, Bitlis, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 76 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 25 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Güvenlik güçlerince 576 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 111 el bombası, 40'ı ağır ve uzun namlulu olmak üzere 53 silah ile 10 bin 477 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.
MİLLİYET
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