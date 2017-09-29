İçişleri Bakanlığı: 28'i öldürüldü!
Terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerinin operasyonları başarı ile devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, son 24 saat içerisinde düzenlenen operasyonlarda 23'ü ölü, 5'i teslim olmak üzere 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TRT
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