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İçişleri Bakanlığı: 36'sı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 36'sı öldürüldü.23082
  • Giriş : 30.07.2018 / 10:21:00

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

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Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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