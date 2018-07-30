İçişleri Bakanlığı: 36'sı öldürüldü
Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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