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İçişleri Bakanlığı: 41 terörist öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı: 41 terörist öldürüldü!.23082
  • Giriş : 09.10.2017 / 11:22:00

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

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Büyüyen Beşik

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamasında 18'i ölü, 15'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

18 ölü, 15 sağ, 8 teslim olmak üzeri 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan bakanlık, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 648 operasyon yapıldığını, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 24’ü terör (PKK/KCK 136, aşırı sol  27, DEAŞ 52, FETÖ/PDY 809) 3 bin 709’u Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 119’u Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 852 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

TRT

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