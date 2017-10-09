İçişleri Bakanlığı: 41 terörist öldürüldü!
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamasında 18'i ölü, 15'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
18 ölü, 15 sağ, 8 teslim olmak üzeri 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan bakanlık, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 648 operasyon yapıldığını, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 24’ü terör (PKK/KCK 136, aşırı sol 27, DEAŞ 52, FETÖ/PDY 809) 3 bin 709’u Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 119’u Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 852 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
TRT
DİĞER HABERLER
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Hazırlıklar tamam!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kuzey Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi.
İstanbul'a en çok onlar geldi!
Eylül ayında İstanbul'a en çok hangi ülkeden turist geldiği öğrenildi.
Diyarbakır'da bir hastanede yangın çıktı!
Diyarbakır'da bir hastanede yangın çıktı. Yangından sonra hastalar hemen tahliye edildi.
Sınırda büyük endişe! Kızılay ve AFAD hazır
İdlib operasyonunun başlamasıyla Kızılay ve AFAD, olası göç dalgasına karşın çalışma başlattı.
4 günlük bebeği poşete koyup çöpe attılar!
İstanbul Küçükçekmece’de kimliği belirsiz bir kişi tarafından 4 günlük bebek, ağzı bağlı poşetle çöp