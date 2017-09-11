İçişleri: 57 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 57 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
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