İçişleri Bakanlığı: 70 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 55'i ölü, 11'i teslim, 4'ü sağ olmak üzere toplam 70 terörist etkisiz hale getirildi.
HÜRRİYET
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