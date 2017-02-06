İçişleri Bakanlığı: 820 kişi gözaltına alındı
5 Şubat Pazar günü 29 ilde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.Bakanlık, 748 hafta boyunca yapılan operasyonlarda terör örgütü DEAŞ mensubu 820 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
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