İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1015 gözaltı var
İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda 53 teröristin öldürüldüğünü, 8 teröristin teslim olduğunu, 5'inin sağ ele geçirildiğini belirtti. Toplamda ise 66 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Bakanlık ayrıca, son bir haftada FETÖ'den 1015 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
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