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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1015 gözaltı var

İçişleri Bakanlığı açıkladı: 1015 gözaltı var.23082
  • Giriş : 24.04.2017 / 12:07:00

İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi.

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İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda 53 teröristin öldürüldüğünü, 8 teröristin teslim olduğunu, 5'inin sağ ele geçirildiğini belirtti. Toplamda ise 66 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Bakanlık ayrıca, son bir haftada FETÖ'den 1015 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

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