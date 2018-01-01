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İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığı açıkladı.23082
  • Giriş : 01.01.2018 / 10:37:00

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

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Sepet Beşik

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 13 teröistin öldürüldüğünü bildirdi.

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