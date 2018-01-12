İçişleri Bakanlığı inceleme başlattı
İçişleri Bakanlığı, Halk Özel Harekat adlı dernek hakkında harekete geçti. Ayrıca dernekten farklı olarak kayıtlarda yer almayan ve internet üzerinden yayın yapan HÖH hakkında suç duyurusunda da bulunuldu.
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: "Son günlerde hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu yolunda basında haberlere konu olan, 'Halk Özel Harekatı Derneği' hakkında, bakanlığımızca ilgili mevzuat gereğince, gerekli inceleme ve araştırmalar yürütülmektedir."
SUÇ DUYURUSU
Ayrıca dernekten farklı olarak kayıtlarda yer almayan ve internet üzerinden yayın yapan "Halk Özel Hareketi Derneği" hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.
DERNEK BAŞKANI '22 İLDE 7000 ÜYEYE ULAŞTIK' DEMİŞTİ
15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan ve kendilerine Halk Özel Harekatı (HÖH) adını veren derneğin başkanı Fatih Kaya bir yılda 22 ilde 7 bin üyeye ulaştıklarını söylemişti. Kaya derneğin amacını şu sözlerle anlatmıştı: "Bizler 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra 16 Temmuz sabahı meydanlarda nöbet tutarken kendimize ait küçük bir çadır kurduk. Sempati olsun diye HÖH, Halk Özel Harekat diye bir çadır kurduk. O anki o sempati deyin, heyecan deyin, o aşk deyin. İnsanlardan da isme yönelik güzel tepki gelmeye başlayınca dedik bunu devam ettirelim biz. 30 Kasım 2016'da kanunen de isminin sakıncalı olmadığını araştırdıktan sonra Halk Özel Harekat Derneği'ni Trabzon'un Ortahisar ilçesinde kurduk."
HÜRRİYET
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