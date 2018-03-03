Facebook Twitter Rss

İçişleri Bakanlığı'ndan kayıp silah açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kayıp silah açıklaması.23082
  • Giriş : 03.03.2018 / 16:36:00

İçişleri Bakanlığı'ndan kayıp silah konusunda açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

İçişleri Bakanlığ, sosyal medya hesabı üzerinden 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu'nda 106 bn 740 olarak yer alan kayıp silah sayısının 73 yıllık süreçtek, toplam kayıp sayısı olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığınca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda 106 bin 740 olarak yer alan kayıp silah sayısı, 1944 yılından 2017 yılının sonuna kadarki 73 yıllık süreçteki toplam kayıp silah sayısını ifade etmektedir" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE

Ve Cenk Tosun Everton'da ilk golünü attı

Sneijer: Galatasaray'a dönmek isterim!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aşiret yüzlerce araçla geldi

Aşiret yüzlerce araçla geldi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Abusultan Baggara aşireti Mehmetçik'e desteğe gitti.

Ambulans kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı var

Ambulans kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı var

Iğdır'dan Kars'a hasta götüren ambulansın kaza yaptığı öğrenildi.

 

Sivas'ta FETÖ evlerine baskın düzenlendi

Sivas'ta FETÖ evlerine baskın düzenlendi

Sivas'ta FETÖ ile bağlantılı evlere operasyon düzenlendiği bildirildi.

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde deprem!

Erzincan'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

Afrin için sınıra askeri sevkiyat!

Afrin için sınıra askeri sevkiyat!

Afrin operasyonu için Hatay'a askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar!

Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya