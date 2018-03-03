İçişleri Bakanlığı'ndan kayıp silah açıklaması
İçişleri Bakanlığ, sosyal medya hesabı üzerinden 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu'nda 106 bn 740 olarak yer alan kayıp silah sayısının 73 yıllık süreçtek, toplam kayıp sayısı olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığınca sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, "İçişleri Bakanlığı 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu’nda 106 bin 740 olarak yer alan kayıp silah sayısı, 1944 yılından 2017 yılının sonuna kadarki 73 yıllık süreçteki toplam kayıp silah sayısını ifade etmektedir" ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Aşiret yüzlerce araçla geldi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Abusultan Baggara aşireti Mehmetçik'e desteğe gitti.
Ambulans kaza yaptı: 2 ölü, 6 yaralı var
Iğdır'dan Kars'a hasta götüren ambulansın kaza yaptığı öğrenildi.
Sivas'ta FETÖ evlerine baskın düzenlendi
Sivas'ta FETÖ ile bağlantılı evlere operasyon düzenlendiği bildirildi.
Afrin için sınıra askeri sevkiyat!
Afrin operasyonu için Hatay'a askeri araç sevkiyatı devam ediyor.
Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar!
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.