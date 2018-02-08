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İçişleri Bakanlığı'ndan o vali için açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan o vali için açıklama.23082
  • Giriş : 08.02.2018 / 12:21:00

İçişleri Bakanlığı'ndan Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi için açıklama yaptı.

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Sepet Beşik

İçişleri Bakanlığı'ndan kritik açıklama geldi. Bakanlık, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında çıkan iddialarla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında belirtilen ve yargıya intikal etmiş iddialar Bakanlığımıza ulaşır ulaşmaz 15/09/2017 tarihinden itibaren ivedi olarak mülkiye müfettişi görevlendirilerek gerekli araştırma-soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "Söz konusu haberde yer alan tarafların karşılıklı olarak birbirleri hakkında hukuk ve ceza davaları açtıkları ve bu davaların da halen devam ettiği, Bakanlığımızca yapılan soruşturma sonucuna göre gerekli idari işlemin gerçekleştirileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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