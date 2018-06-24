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İçişleri Bakanlığı'ndan seçim açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan seçim açıklaması.23082
  • Giriş : 24.06.2018 / 11:39:00
  • Güncelleme : 24.06.2018 / 12:50:42

İçişleri Bakanlığı'ndan bugün gerçekleştirilen seçimle ilgili açıklama geldi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi oy verme işleminin sabah saat 08.00'de başladığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  "Oy kullanma işlemi tüm Türkiye'de sorunsuz şekilde başladı" dedi. 

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanma işlemi başladı. İçişleri Bakanı Soylu oyunu Gaziosmanpaşa'daki Dobruca Ortaokulu'nda kullandı. Okulda seçmenler ve sandık görevlileriyle bir süre sohbet eden Soylu 1003 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Soylu, "Türkiye bugün demokrasi şenliği yaşıyor ve sabah itibariyle de oy kullanma işlemi tüm Türkiye'de sorunsuz şekilde başladı. 81 vilayetimizde; hem polis hem jandarma bölgemizde. İnanıyorum ki hem ülkemiz hem milletimiz hem yarınlarımız için milletimiz her zaman verdiği gibi en doğru en güzel kararı verecektir. Bu karara da hepimiz talibiz. Allah hayırlı uğuru etsin" dedi.

TRT

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