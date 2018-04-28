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İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı

İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara uyarı.23082
  • Giriş : 28.04.2018 / 15:21:00

İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda uyarıda bulundu.

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Sepet Beşik

İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara mesaj yolladı. Bakanlık, halka gönderilen SMS ile kendini devlet adamı yakını olarak tanıtan dolandırıcılık konusunda uyarıda bulundu.

Son yıllarda telefon dolandırıcılarının akla hayale gelmeyecek yöntemlerle vatandaşları dolandırması karşısında İçişleri Bakanlığı ve güvenlik güçleri de tedbirler almaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı vatandaşları sürekli uyarırken, güvenlik güçleri de dolandırıcılara göz açtırmıyor. Son dönemlerde dolandırıcıların yöntem değiştirerek kendilerini 'devlet büyüklerinin yakını' olarak tanıtmasının ardından İçişleri Bakanlığı da hareket geçti.

Vatandaşlara bu konuya bir uyarı SMS'i atan Bakanlık, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisini devlet büyüklerimizin özel kalem müdürü, danışmanı gibi ünvanlar kullanarak tanıtan ve menfaat elde etmek isteyenlere itibar etmeyiniz. 155-156-112 ihbar hattını arayın."

TRT

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