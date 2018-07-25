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İçişleri Bakanlığı: OHAL büroları kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı: OHAL büroları kaldırıldı.23082
  • Giriş : 25.07.2018 / 13:17:00

İçişleri Bakanlığı, OHAL büroları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Hal büroları ile ilgili açıklama yaptı ve OHAL bürolarının kaldırıldığını duyurdu.

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