İçişleri Bakanlığı: OHAL büroları kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı, Olağanüstü Hal büroları ile ilgili açıklama yaptı ve OHAL bürolarının kaldırıldığını duyurdu.
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