İçişleri Bakanlığı sayı verdi!
İçişleri Bakanlığı, son bir haftada düzenlenen 578 terör operasyonunda 38'i ölü, 11'i teslim, 16'sı sağ olmak üzere toplam 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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