İçişleri Bakanlığı: Sınır dışı edilecekler
Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan 591 Afganistan uyruklu göçmen için karar verildi. İçişleri Bakanlığı, 591 Afgan göçmenin Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek charter seferleri ile sınır dışı edileceğini bildirdi.
TRT
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