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İçişleri Bakanlığı: Sınır dışı edilecekler

İçişleri Bakanlığı: Sınır dışı edilecekler.23082
  • Giriş : 07.04.2018 / 13:38:00

İçişleri Bakanlığı'ndan 591 Afganistan uyruklu göçmen ile ilgili açıklama geldi.

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Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan 591 Afganistan uyruklu göçmen için karar verildi. İçişleri Bakanlığı, 591 Afgan göçmenin Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek charter seferleri ile sınır dışı edileceğini bildirdi.

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