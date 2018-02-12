Facebook Twitter Rss

İçişleri Bakanlığı, terör listesini güncelledi

İçişleri Bakanlığı, terör listesini güncelledi.15184
  • Giriş : 12.02.2018 / 10:48:00

İçişleri Bakanlığı, terör listesini güncelleyerek, Salih Müslim'i de ekledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

İçişleri Bakanlığı, terör listesinde değişiklikler yaptı. Son güncelleme ile kırmızı listeye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, gri listeye ise 89 isim daha eklendi. Listede Müslim'in de yer alması dikkat çekti.

Listede sol görüşü savunduğu ifade edilen örgütlerden 128, bölücü terör örgütlerinden 599, dini istismar eden terör örgütlerinden 73, FETÖ/PDY’den 80 olmak üzere 880 kişinin ismi yer alıyor.

Güncellenen listeye ilk kez eklenen isimler de belli oldu. Kırmızı listeye PYD lideri Salih Müslim’in ismi de ilk kez eklendi.

URAL'IN İSMİ KIRMIZIDA

Daha önce yeşil listede olan THKP-C Acilciler grubunun lideri Mihraç Ural da kırmızı listeye yükseltildi.  Ural hakkında 3 dava kapsamında 2 Şubat 2018 günü kırmızı bülten çıkartılmıştı.

Güncellenen listeye Sabancı suikastının faili DHKP/C terör örgütü mensubu Fehriye Erdal da ilk kez eklendi. Mavi renk kategorisinde aranan Erdal için belirlenen ödül miktarı 1.5 milyon TL.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, mahkemenin PYD'yi terör örgütü olduğuna ilişkin karar vermesinin ardından Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Mahmut Tanal "Mahkemenin terörist gördüğü örgütün başındaki kişiyi ise siyasi iktidar terörist olarak görmemiştir. Suçluyu korumuştur, kayırmıştır" demişti.

HABERTURK

Hakkari'den kaza haberi: 1 polis şehit

Kırmızı et üretimi azaldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İhsan Şenocak istifa etti

İhsan Şenocak istifa etti

Türkiye'nin gündemine oturan İhsan Şenocak görevinden istifa etti.

ABD elçiliğinin önündeki caddeye yeni isim

ABD elçiliğinin önündeki caddeye yeni isim

ABD büyükelçiliğinin önündeki caddeye Zeytin Dalı adı verildi.

 

Darbeci Semih Terzi'nin eşine hapis

Darbeci Semih Terzi'nin eşine hapis

15 Temmuz gecesi vurularak öldürülen Semih Terzi'nin eşine hapis cezası verildi.

Şehidin maaşına haciz şoku!

Şehidin maaşına haciz şoku!

Afrin şehidi Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesi ve aracına haciz konulması şoke etti.

 

Türk jetleri bomba yağdırdı

Türk jetleri bomba yağdırdı

Türk jetleri, Menbiç'te yuvalanan teröristlere bomba yağırdı.

Afrin için sınıra askeri sevkiyat!

Afrin için sınıra askeri sevkiyat!

Afrin operasyonu için Hatay'a askeri araç sevkiyatı devam ediyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya