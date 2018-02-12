İçişleri Bakanlığı, terör listesini güncelledi
İçişleri Bakanlığı, terör listesinde değişiklikler yaptı. Son güncelleme ile kırmızı listeye 44, maviye 26, yeşile 34, turuncuya 37, gri listeye ise 89 isim daha eklendi. Listede Müslim'in de yer alması dikkat çekti.
Listede sol görüşü savunduğu ifade edilen örgütlerden 128, bölücü terör örgütlerinden 599, dini istismar eden terör örgütlerinden 73, FETÖ/PDY’den 80 olmak üzere 880 kişinin ismi yer alıyor.
Güncellenen listeye ilk kez eklenen isimler de belli oldu. Kırmızı listeye PYD lideri Salih Müslim’in ismi de ilk kez eklendi.
URAL'IN İSMİ KIRMIZIDA
Daha önce yeşil listede olan THKP-C Acilciler grubunun lideri Mihraç Ural da kırmızı listeye yükseltildi. Ural hakkında 3 dava kapsamında 2 Şubat 2018 günü kırmızı bülten çıkartılmıştı.
Güncellenen listeye Sabancı suikastının faili DHKP/C terör örgütü mensubu Fehriye Erdal da ilk kez eklendi. Mavi renk kategorisinde aranan Erdal için belirlenen ödül miktarı 1.5 milyon TL.
CHP Milletvekili Mahmut Tanal, mahkemenin PYD'yi terör örgütü olduğuna ilişkin karar vermesinin ardından Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Mahmut Tanal "Mahkemenin terörist gördüğü örgütün başındaki kişiyi ise siyasi iktidar terörist olarak görmemiştir. Suçluyu korumuştur, kayırmıştır" demişti.
HABERTURK
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