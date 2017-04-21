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İcra ihalesinde silahlar konuştu

İcra ihalesinde silahlar konuştu.9339
  • Giriş : 21.04.2017 / 15:07:00

UFO'nun icardan satılan fabrika binaları için düzenlenen ihalede olay çıktı.

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Türkiye'nin bilinen ısıtıcı markalarından UFO'nun icradan satılan fabrika binaları için düzenlenen ihalede silahlar konuştu. Mezat salonunda patlayan silahlar nedeniyle biri avukat iki kişinin yaralandığı öğrenildi.

Türkiye ısıtıcı pazaranın yüzde 85'ini elinde bulunduran UFO üç yıl önce mali darboğaza girdi. Şirkete yönelik hacizler artarken, üretim durdu. Dün deDev fabrikanın icra ihalesinde silahlar konuştu

UFO'nun 28 milyon TL muhammen bedel biçilen UFO'nun iki fabrikası için icra ihalesi vardı. İhaleyi Büyükçekmece İcra Müdürlüğü düzenledi.

Söz konusu icra ihalesi, alacaklı bir bankanın talebi sonrası düzenlendi. Büyükçekmece Adliyesi'nin karşısında kurulu bulunan mezat salonunda yapılan ihaleden önce ortalık karıştı.

Edinilen bilgilere göre, ihaleye katılmak isteyen kişi veya firmaları temsilen gelen kişiler arasında yaşanan tartışma giderek alevlendi.

Saat 15:00 sıralarında ise mezat salonun içinde iki el silah sesi duyuldu. Olay yerinde bulunan kişilerden birinin verdiği bilgiye göre, silahı kullanan kişi rastgele ateş açtı.

Açılan ateş sonrası mezat salonunda bulunan bir avukat yaralandı. Mezat salonun yakınında geçen başka bir kişi de topuğundan yaralandı.

Çok sayıda alacaklının icra takibi başlattığı UFO'nun toplam 100 milyon doları bulan bir borcunun olduğu ifade ediliyor.

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