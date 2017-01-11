Facebook Twitter Rss

İdareciler gününe özel program

İdareciler gününe özel program.14597
  • Giriş : 11.01.2017 / 10:23:00

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa TUNA, 10 Ocak İdareciler Günü vesilesiyle Sincan’daki idareciler ile bir araya geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İdareciliğin zorlu yanları bulunan bir görev olduğunu ifade eden Başkan Tuna “ ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesiyle hareket etmeye çalışmalıyız. Biliyoruz ki bu görevin zorluğu kadar sevab-ı ecriyesi de var. Ne mutlu bizlere ki böyle aziz bir millete hizmet ediyoruz” dedi.

Sincan Belediyesi, Sincan protokolünü bir çatı altında topladı… İdareciler günü vesilesiyle bir araya gelen idarecilere, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ev sahipliği yaptı. Sincan Kültür Evi’nde gerçekleşen programa; Sincan İlçe Jandarma Komutanı Yavuzkan Duman, Sincan İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Ayvacı, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç’ın yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri, okul idarecileri ve muhtarlar da katıldı.

Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Tuna, idarecilerle tek tek sohbet etti. Tuna, konuşmasına bütün idarecileri bir arada görmekten mutluluk duyduğunu belirterek başladı. Başkan Tuna sözlerine şöyle devam etti:  “Her yıl bu vesileyle de bir araya gelip hasbihal etmek güzel oluyor. Burada sizleri ağırlamaktan ziyadesiyle memnunum. Benim de sizlerin de çok iyi bildiği gibi zorlu ve sıkıntılı görevlerin içindeyiz. Ancak biz ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesiyle hareket etmeye çalışmalıyız. İnanıyoruz ki bu mesleğin zorluğu olduğu kadar sevab-ı ecriyesi de fazla.”

İdareciler günü etkinliğine önem verdiğini ifade eden Başkan Tuna “Sizlerle bir araya gelmek benim için çok önemli. Biz bu gün vasıtasıyla Sincanımız için neler yapabiliriz, Sincanımızı daha fazla nasıl güzelleştirebiliriz diye istişare ediyoruz. Bu da daha güzel hizmet etmemizi sağlıyor” diye konuştu. Tuna sözlerine, ilçeye uzun yıllar hizmet etmiş ve etmeye devam eden idarecilere hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek,  son verdi.

CHP'den '600 vekil' tepkisi!

İsmail ve Roza rekor kıracak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rüzgar Çetin'in cezası artırıldı

Rüzgar Çetin'in cezası artırıldı

Ünlü Yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'e mahkemeden şok.

Batman'da 15 kişiye FETÖ tutuklaması

Batman'da 15 kişiye FETÖ tutuklaması

FETÖ soruşturması kapsamında örgüt üyelerine Batman'da operasyon düzenlendi.

 

Diyarbakır'da çatışma: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da çatışma: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da 2 grup arasında araç alım satımı nedeniyle kavga çıktı.

İsrail'le yeni dönem başlıyor!

İsrail'le yeni dönem başlıyor!

Normalleşen İsrail-Türkiye ilişkilerinde gelişme yaşanıyor.

 

Siirt'i kana bulayacaklardı!

Siirt'i kana bulayacaklardı!

Siirt'te eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Kötü hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya