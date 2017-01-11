İdareciler gününe özel program
İdareciliğin zorlu yanları bulunan bir görev olduğunu ifade eden Başkan Tuna “ ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesiyle hareket etmeye çalışmalıyız. Biliyoruz ki bu görevin zorluğu kadar sevab-ı ecriyesi de var. Ne mutlu bizlere ki böyle aziz bir millete hizmet ediyoruz” dedi.
Sincan Belediyesi, Sincan protokolünü bir çatı altında topladı… İdareciler günü vesilesiyle bir araya gelen idarecilere, Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ev sahipliği yaptı. Sincan Kültür Evi’nde gerçekleşen programa; Sincan İlçe Jandarma Komutanı Yavuzkan Duman, Sincan İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Ayvacı, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih Omaç’ın yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri, okul idarecileri ve muhtarlar da katıldı.
Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Tuna, idarecilerle tek tek sohbet etti. Tuna, konuşmasına bütün idarecileri bir arada görmekten mutluluk duyduğunu belirterek başladı. Başkan Tuna sözlerine şöyle devam etti: “Her yıl bu vesileyle de bir araya gelip hasbihal etmek güzel oluyor. Burada sizleri ağırlamaktan ziyadesiyle memnunum. Benim de sizlerin de çok iyi bildiği gibi zorlu ve sıkıntılı görevlerin içindeyiz. Ancak biz ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ ilkesiyle hareket etmeye çalışmalıyız. İnanıyoruz ki bu mesleğin zorluğu olduğu kadar sevab-ı ecriyesi de fazla.”
İdareciler günü etkinliğine önem verdiğini ifade eden Başkan Tuna “Sizlerle bir araya gelmek benim için çok önemli. Biz bu gün vasıtasıyla Sincanımız için neler yapabiliriz, Sincanımızı daha fazla nasıl güzelleştirebiliriz diye istişare ediyoruz. Bu da daha güzel hizmet etmemizi sağlıyor” diye konuştu. Tuna sözlerine, ilçeye uzun yıllar hizmet etmiş ve etmeye devam eden idarecilere hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, son verdi.
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