İddialar ayyuka çıktı! Başbakan istifa etti!
Çekya Maliye Bakanı hakkında çıkan dedikodular hükümetin düşmesine neden oldu. Başbakanı Bohuslov Sobotka, dolandırıcılık iddiaları sonrası istifa etti. İstifa sonrası konuşan Sobotka, 'dolandırıcılık şüphesi olan bir maliye bakanının olduğu hükümette sorumlu olamam' dedi.
Sobotka'nın, istifasını bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Milos Zeman'a sunması bekleniyor.
Başbakan Sobotka, 2014'ten beri bu görevi yürütüyordu. Maliye Bakanı Andrej Babis'in geçmişte vergi ödemekten kaçındığı ve bunu uygun şekilde bildirmediği iddia ediliyordu.
Çekya'nın en zengin ikinci iş adamı olan Babis, ülkede 6 ay sonra yapılacak seçimlerde favori aday olarak gösteriliyor.
NTV
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