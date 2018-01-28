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İddialı sözler: Türkiye Aleyna'yı hiç tanımıyor

İddialı sözler: Türkiye Aleyna'yı hiç tanımıyor.23653
  • Giriş : 28.01.2018 / 09:18:00

Yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu belirten genç şarkıcı Aleyna Tilki iddialı konuştu.

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Sepet Beşik

Amerika’da eğitim gören Aleyna Tilki, ülkeye döner dönmez aranjör Emrah Karaduman’la bir araya geldi. Yeni bir şarkı hazırlığında olduğunu belirten Tilki iddialı konuştu: “Benim her yaptığım ters köşe. Türkiye Aleyna’yı hiç tanımıyor.”

Emrah Karaduman’la hasret gideren Tilki, Huqqa çıkışı yaptığı iddialı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Emrah Karaduman’ın albümünde ‘Yalnız Çiçek’ adlı şarkıyı seslendirecek olan genç popçu, müzikte her zaman ters köşeler yaptığını söyledi ve ekledi: Aslında Türkiye Aleyna’yı hiç tanımıyor. Popüler kültürden çok uzakta bir ruh var. Tilki, anne ve babasının boşanmasını olgunlukla karşıladığını söyledi.

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