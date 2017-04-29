İddiayı kaybeden Melih Gökçek sözünü tuttu
16 Nisan'da gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği referandumu sonuçları ile ilgili Ahmet Hakan ile iddiaya giren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kaybettiği takım elbiseyi Hakan'a aldı.
Referandum sonuçlarına ilişkin Gökçek'in yüzde 54'ün üzerinde "Evet" oyu çıkacağı iddiası karşısında, kendisi bunun altında bir oranla "Evet"in kazanacağını öne süren ve girdikleri iddayı kazanan Ahmet Hakan, daha önceki bir yazısında Gökçek'i sözünde durmamakla eleştirmiş ve "Benimle girdiği iddiayı kaybeden Melih Gökçek, sözünde durup kaybettiği takım elbiseyi hâlâ almadı" yazmıştı.
Bugünkü köşesinden kazandığı takım elbiseyi aldığını duyuran Ahmet Hakan şunları yazdı:
"Melih Gökçek bu... Hiçbir işi maraza çıkarmadan yapmadan yapmaz. Nitekim bizim iddia işinde de aynısını yaptı. Atışmalar, ses yükseltmeler, 'Sözünde dursana kardeşim' demeler falan... Hepsinin ardından nihayet gazeteci Tahir Sarıkaya aracılığıyla borcunu ödedi. Kendisine en fazla kıl olan üç arkadaşıma pay edeceğim verdiğini."
HÜRRİYET
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