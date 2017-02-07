İdlib bombalandı: Çok sayıda ölü var
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden açıklama geldi. İdlib kentine düzenlenen hava saldırısında 26 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıda ölen 10 sivilin çoğunun kadın olduğunu belirtti.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda, eski adı El Nusra olan Fetih el Şam Cephesi'nin merkezlerini ve civardaki mahalleleri vurulduğunu duyurdu.
Associated Press, bugün hava saldırılarının, Aralık ayı sonunda Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana gerçekleştirilen en yoğun bombardımanlardan biri olduğunu belirtti.
RUSYA'DAN YALANLAMA
İdlib'de yaşayanlar ve kurtarma görevlileri şehre yönelik hava saldırılarını, Rusya'ya ait olduğuna inanılan uçakların gerçekleştirdiğini belirttiler. Ancak Reuters'ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, bu açıklamaları yalanladı.
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