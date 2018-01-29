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İdlib'de hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı var

İdlib'de hava saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı var.20366
  • Giriş : 29.01.2018 / 14:30:00

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki Serakib ilçesinde saldırı düzenlendi.

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Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesinde kanlı bir saldırı meydana geldi. Serakib ilçesinde bir hastanenin giriş bölümünde düzenlenen hava saldırısında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, "Serakib ilçesindeki İhsan Hastanesinin giriş  bölümüne yönelik hava saldırısında hastanede tedavi gören bir sivil hayatını  kaybetti, 3 sivil de yaralandı." dedi.

Yusuf, ilçede bu sabah pazar yerine yapılan başka bir saldırıda  yaralanarak hastaneye kaldırılanlar hakkında bilgi almaya çalışan hastanedeki iki  gazetecinin saldırıda yaralandığını söyledi.

Saldırı sonrası hastane hizmet dışı kalırken, yaralılar İdlib'deki  farklı hastanelere yönlendirildi.

Sivil savunma ekipleri arama-kurtarma çalışmalarını sona erdirdi.

İdlib'in Serakib ilçesindeki pazar yerine sabah saatlerinde düzenlenen  hava saldırısında 11 sivil hayatını kaybetmiş, yaralanan 13 kişi çeşitli  hastanelere kaldırılmıştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, son 1,5 aydan bu yana yoğun hava  saldırılarına maruz kalıyor.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs  2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.  Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed  rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.

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